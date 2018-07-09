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В Таиланде начали третью фазу эвакуации школьников из пещеры


12:06
В Таиланде начали третью фазу эвакуации школьников из пещерыФото: info24.ru

Таиландские спасатели возобновили эвакуацию детей из пещеры Кхао Луанг, передает ТАСС.

На сегодняшний день заблокированными остаются четверо ребят из футбольной команды местной школы и их 25-летний тренер.

По данным таиландских СМИ, в 10:08 по местному времени (06:08 по Москве) в очередной заплыв отправилась группа из девятнадцати опытных дайверов. Водолазы помогут детям, оставшимся в подземелье, выбраться из пещеры.

Как заявил бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, который осуществляет руководство спасательной операцией, предполагается уже сегодня освободить из заточения всех четверых детей и тренера. Если все пойдет, как запланировано, на поверхность поднимутся все, кто остается в пещере, включая врачей и дайверов.

Руководитель операции отметил, что временами дождь усиливается, однако уровень воды позволяет продолжать эвакуацию. По его словам, подготовительные действия к третьему этапу операции велись с самого раннего утра.

Оссатанакорн отметил, что в первый день спасателям потребовалось для вывода детей одиннадцать часов. Во второй день на все было потрачено девять часов. Предполагается, что сегодня все пройдет еще быстрее.

Напомним, ранее были официально подтверждены сведения о восьми спасенных мальчиках. Детей на вертолетах в доставили больницу и поместили в карантин.

Автор: Злата Богатова

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