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В Турции до 24 человек возросло число погибших при крушении поезда
9.7.2018 21:53
Фото: livejournal.com
В Турции до двадцати четырех человек увеличилось количество погибших в результате железнодорожной катастрофы.
ЧП случилось на северо-западе страны. Ранее сообщалось о десяти жертвах.
По словам вице-премьера турецкого правительства Реджепа Акдага, в результате аварии погибли двадцать четыре человека. Согласно уточненной информации, в больницы после крушения было доставлено более трехсот человек. Госпитализация потребовалась 124 пострадавшим, заявили представители Минздрава страны.
К настоящему времени спасательные работы на месте ЧП полностью завершены. Причины смертельной аварии предстоит установить специалистам, которые уже приступили к разбирательству. Пока основной версией является версия о том, что из-за продолжающихся в регионе ливневых осадкой произошел провал железнодорожного полотна.
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