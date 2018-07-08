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В Турции из-за плохой погоды сошел с рельсов поезд: погибли 10 человек
11:14
Фото: russianchicago.com
В Турции по меньшей мере десять человек стали жертвами железнодорожной аварии, передает агентство "Интерфакс".
ЧП случилось в провинции Текирдаг, которая расположена в северо-западной части страны.
Как стало известно, пассажирский поезд сошел с рельсов. Состав следовал из Эдирне в Стамбул. В момент аварии, произошедшей на северо-западе Турции, в поезде находились 360 пассажиров.
Согласно имеющимся на этот час данным, жертвами ЧП стали не менее десяти человек. Десятки пассажиров пострадали. Раненых доставляют в медицинские учреждения на вертолетах.
Обстоятельства и причины инцидента выясняют местные правоохранители. Отмечается, что с рельсов сошли пять вагонов. По предварительным данным, авария случилась из-за неблагоприятных погодных условий.
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