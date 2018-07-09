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Реставраторы Ханского дворца в Крыму обнаружили гранитные солнечные часы


9.7.2018 21:39
Реставраторы Ханского дворца в Крыму обнаружили гранитные солнечные часыФото: amazonaws.com

В Крыму во время восстановления Ханского дворца найдены гранитные солнечные часы, передает РИА Новости.

Как стало известно, они располагались когда-то в главном дворе.

По словам главного архитектора Бахчисарайского историко-культурного заповедника Рустема Умерова, реставраторы выравнивали территорию у стены со стороны кладбища, когда под небольшим почвенным слоем был найден цилиндр. После того, как этот участок расчистили, обнаружилось, что это гранитное основание солнечных часов.

Историки уже провели сравнение этого цилиндра со снимками, на которых Ханский дворец был запечатлен в конце 19-го века знаменитым фотографом Иваном Болдыревым. По мнению специалистов, столб в прошлом являлся основанием солнечных часов - время определяли по тени металлической стрелка, которая была на нем установлена.

Архитектор отметил, что солнечные часы в Ханском дворце также присутствовали на планах русского живописца и графика Тимма 1855-56 годов. Материалы входили в печатный сборник "Русский художественный листок".

Напомним, о решении впервые с советских времен отреставрировать Ханский дворец глава российского Минкультуры Владимир Мединский сообщил летом прошлого года. По его словам, восстановление различных объектов, в том числе, розовых садов и знаменитого "Фонтана слез" будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

Ранее российские ученые приняли решение о замене черепицы, покрывавшей Большую ханскую мечеть. По словам специалистов, покрытия, использовавшегося при строительстве этого сооружения, нет на объекте уже в течение нескольких столетий - его сняли во время очередного ремонта, которые не раз проводились с середины 18 века. Комментарий был сделан после того, как украинское Минкультуры обратилось в ЮНЕСКО с просьбой содействовать прекращению реконструкционных работ в Бахчисарае.

Автор: Злата Богатова

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