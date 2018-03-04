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Археолог опроверг информацию о «разрушении» восстанавливаемого Ханского дворца в Бахчисарае


4.3.2018 18:10
Археолог опроверг информацию о «разрушении» восстанавливаемого Ханского дворца в БахчисараеФото: amazonaws.com

Черепица, покрывавшая Большую ханскую мечеть, пришла в негодность, поэтому решено заменить ее на итальянскую, которая будет предварительно "состарена", передает радио "Спутник в Крыму".
 
Ранее Министерство культуры Украины направило обращение в ЮНЕСКО, попросив о содействии в прекращении реконструкционных работ в Бахчисарае.

Как рассказал глава института археологии РАН Вадим Майко, черепицы, использовавшейся при строительстве этого сооружения, нет на объекте уже в течение нескольких столетий - она была снята во время неоднократно проводившихся с середины 18 века ремонтных работ. По мнению специалистов, примерный срок службы средневековой черепицы не превышает четверть века, и ее в любом случае рано или поздно пришлось бы менять.

Несмотря на замену и использование итальянских материалов, хоть и "состаренных", реставрация мечети будет достаточно качественной. Поэтому сведения о разрушении объекта вместо восстановительных мероприятий, являются недостоверной информацией, подчеркнул Майко.

Напомним, о решении впервые с советских времен отреставрировать Ханский дворец глава российского Минкультуры Владимир Мединский сообщил летом прошлого года. По его словам, восстановление различных объектов, в том числе, розовых садов и знаменитого "Фонтана слез" будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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