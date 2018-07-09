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Видео: в Испании бык скальпировал знаменитого матадора
9.7.2018 18:16
Фото: кадр видео с youtube.com
Известного испанского матадора Хосе Падилью скальпировал бык, передает РИА Новости.
Мужчина был серьезно травмирован во время корриды в Аревало, расположенном на территории автономного сообщества Кастилья и Леон.
В Сети появился видеоматериал о столкновении 45-летнего матадора с быком. На кадрах можно увидеть, как громадное животное цепляет мужчину, сразу после чего он падает. Затем матадору, несмотря на новые удары, удается самостоятельно подняться и уйти, опираясь на помощников. В этот момент заметна травма головы - Падилья рукой пытается прижать оторванную часть кожного покрова.
Спасшегося Падилью незамедлительно доставили в больницу, врачи практически сразу приступили к проведению экстренной операции, которая прошла успешно. Пациент, восстанавливающийся после очередного хирургического вмешательства, уже смог заверить всех, кто за него переживал, что его состояние "очень хорошее".
Хосе Падилья - один из наиболее известных матадоров Испании. Он является обладателем разнообразных наград. В течение своей карьеры он получил свыше тридцати травм. В частности, в 2011 году в Сарагосе он из-за быка лишился глаза, после чего приобрел прозвище Пират. То же животное повредило матадору челюсть, скулу и правое ухо - им Падилья сейчас не слышит.
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