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ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту Виде за выкрики об Украине
17:33
Фото: eylem.com
В Международной федерации футбола (ФИФА) изучают отчеты с вчерашнего матча 1/4 финала чемпионата мира, передает РИА Новости. После того, как сборная Хорватии смогла обойти по серии пенальти россиян, защитник Домагой Вида прокричал "Слава Украине!".
В Сети распространился фрагмент видеозаписи, сделанной во время игры в Сочи, когда хорватский футболист Домагой Вида выкрикивает "Слава Украине". По данным ряда источников, защитнику уже вынес предупреждение дисциплинарный комитете ФИФА. Отмечается, что о дисквалификации речь пока не идет, однако в федерации продолжают тщательно изучать материалы, касающиеся инцидента.
Реплику дополнил бывший игрок хорватской национальной команды Огнен Вукоевич. Как и 29-летний Домагой Вида, в прошлом он выступал за киевское "Динамо". Футболист добавил, что эта победа "за Украину".
Напомним, вчера в Сочи состоялся матч национальных команд России и Хорватии, который оказался последним на этом чемпионате мира для наших футболистов. Игра была очень напряженной, с дополнительным временем, и итог ее был был совершенно непредсказуемым до последних секунд. В результате хорваты оказались сильнее в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.
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