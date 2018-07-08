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В Приморском крае из-за загоревшегося грузовика с боеприпасами эвакуировали село
13:46
Фото: livejournal.com
В Приморье десятки сельских жителей были экстренно эвакуированы из-за загоревшегося автомобиля "Урал", в котором перевозились боеприпасы.
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось близ населенного пункта Дружба.
Со ссылкой на пресс-службу краевой администрации уточняется, что возгорание было полностью ликвидировано в 14:53 по местному времени (7:53 по Москве). Инцидент зафиксирован на расстоянии около 50 км от поселка Пограничный, близ населенного пункта Дружба.
Сразу после того, как стало известно о возгорании машины, в которой могли находиться боеприпасы, военнослужащие совместно с сотрудниками полиции выставили оцепление. К счастью, обошлось без пострадавших.
Экстренная эвакуация затронула близлежащие дома, которые пришлось покинуть нескольким десяткам людей. Все они, включая десять детей, были доставлены на станцию Пржевальского.
После того, как территория будет тщательно обследована военными, примут решение об открытии проезда, а местным жителям можно будет вернуться домой.
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