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В Москве неизвестный избил депутата от ЛДПР
10:57
Фото: vk.me
Столичная полиция выясняет обстоятельства нападения на депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Сергея Жигарева.
Как передает РБК, инцидент случился накануне вечером.
В минувшее воскресенье, 8 июля, Сергею Жигареву неизвестный мужчина нанес побои. Как рассказали представители правоохранительных органов Хорошевского района Москвы, сигнал о ЧП поступил в 22:23.
По словам депутата, в момент нападения он находился в автомобиле Mercedes-Benz. Кроме него, в машине находилась его знакомая. Неизвестный мужчина, открыв дверь, начал избивать депутата. Сначала он нанес ему несколько ударов по лицу, а затем вытащил из автомобиля, продолжив побои.
Как уточнил Сергей Жигарев, ЧП случилось рядом с домом № 18 по улице Полины Осипенко. После инцидента злоумышленник уехал на общественном транспорте. Депутата доставили в полицейское отделение, чтобы составить фоторобот нападавшего.
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