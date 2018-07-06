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В Таиланде приступают к эвакуации детей из пещеры
12:20
Фото: info24.ru
В Таиланде начинается масштабная операция по вызволению двенадцати детей и их тренера из пещеры Кхао Луанг, передает "Интерфакс".
Ранее родители мальчиков дали официальное согласие на проведение эвакуации.
В спасательной операции задействованы сотни людей - военнослужащие, спасатели и многочисленные добровольцы помогают откачивать воду и перекрывать всех естественные водостоки. По ним дождевая вода, стекая с гор, может проникать в пещеру. Предполагается, что первый из мальчиков сможет покинуть западню уже сегодня вечером.
Ранее экс-губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакорн, руководящий спасательной операцией, заявил о том, что специалисты изменили прогноз о сроках эвакуации. По его словам, вывод детей на поверхность из-за благоприятных погодных условий можно провести уже в ближайшие дни.
Сегодня Осоттханакорн подтвердил, что детям придется проплывать через туннели, заполненные водой. По словам губернатора, мальчики и их тренер готовы физически и психологически к любым вызовам. Ранее этот вариант казался крайне опасным из-за сложно рельефа и многочисленных камер, полностью заполненных водой. Однако позже выяснилось, что уровень воды в некоторых участках пещеры существенно понизился.
Напомним, ранее канадско-американский инженер Илон Маск рассказал о возможных способах спасения детей и их тренера.
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