Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Хорватия вышла в полуфинал, обойдя Россию по пенальти

7.7.2018 23:52

Фото: bezformata.ru



Хорватам удалось одержать победу над российской сборной, передает ТАСС.



Исход матча, проходившего на сочинском стадионе "Фишт", решился в последние секунды - по результатам пенальти. Хорватские футболисты оказались сильнее и вышли в полуфинал мундиаля.



Россияне, несмотря на оглушительную поддержку множества болельщиков и очень насыщенную игру, потерпели поражение от хорватов. После истечения основного времени счет был равным, в дополнительный период команды успели обменяться голами. По результатам серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов удача была на стороне европейских футболистов.



На матче в Сочи присутствовали российский премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. По данным СМИ, глава государства прибыла в Сочи чартерным рейсом в одном самолете с футбольными фанатами. При этом на хорватском лидере была футболка с национальной символикой.



В полуфинале сборной Хорватии предстоит встретиться с национальной командой Франции. Игра пройдет в Петербурге 10 июля.



Автор: Злата Богатова

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