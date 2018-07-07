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Женская сеть myJulia.ru
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В Японии растет число погибших из-за непогоды
14:25
Фото: rufox.ru
В Японии до семидесяти человек возросло количество жертв ливневых дождей и спровоцированных ими оползней, передает ТАСС.
На текущий момент около шестидесяти человек продолжают числиться пропавшими без вести.
В поисково-спасательных операциях задействованы сотрудники экстренных служб и бойцы Сил самообороны Японии.
Японское правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ уже провело экстренное заседание для обсуждения обстановки в пострадавших регионах. Как подчеркнул Абэ, "безопасность множества людей до сих пор не гарантирована".
Американский госсекретарь США Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва, находящиеся сейчас с официальным визитом в Токио, выразили японцам свои соболезнования в связи с трагическими событиями, а также пожелали скорейшего спасения тем, кто ожидает помощи.
Напомним, еще в конце минувшего июня японские власти рекомендовали покинуть свои дома жителям юга страны из-за приближающегося тайфуна "Прапирун". Как предполагалось на тот момент, эвакуация могла затронуть порядка 26 тысяч человек. Позже стало очевидно,что речь идет о миллионах жителей.
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