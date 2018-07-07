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В Японии около 50 человек стали жертвами ливней
7.7.2018 17:34
Фото: 1tv.ru
В Японии растет количество погибших в результате ливней, передает агентство "Интерфакс".
Местные власти официально подтвердили информацию о сорока пяти пропавших без вести. Предположительно, они могли стать жертвами непогоды.
Примерно полутора миллионам жителей предписано покинуть дома. Предполагается, что эвакуация, активно продолжающаяся в зоне бедствия, может затронуть порядка трех миллионов человек. На текущий момент в спасательных операциях принимают участие около 48 тысяч пожарных, полицейских и военнослужащих. Найдены пять человек, которые ранее считались без вести пропавшими, но все они находятся в бессознательном состоянии.
Наибольший удар, отмечают японские СМИ, пришелся на территории префектур Хиросима, где погибли 22 человека и 23 пропали, и Эхимэ, расположенной на острове Сикоку. Там жертвами непогоды стали 18 человек, местонахождение девяти пока остается неустановленным.
В ряде районов на западе страны уровень угрозы был поднят до высшего. По данным японского метеорологического агентства, там возможны осадки, которые окажутся сильнейшими за несколько десятилетий.
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