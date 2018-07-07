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Игнашевич объявил, что завершил футбольную карьеру
12:06
Фото: boombob.ru
Защитник российской футбольной сборной и игрок ЦСКА Сергей Игнашевич принял решение о завершении карьеры.
Как стало известно из сообщения на странице Российского футбольного союза, вчерашний матч с Хорватией стал последней игрой 38-летнего спортсмена.
По словам Сергея Игнашевича, если бы не мунидаль, который сейчас проходит в нашей стране, он "закончил бы пораньше". Чемпионат мира по футболу стал сильной мотивацией для спортсмена, который сейчас испытывает "чувство радости и успокоения". Футболист подчеркнул, что ему удалось завершить карьеру футболиста "на хорошей ноте" - он сыграл "в отличной команде с отличным тренером" в четвертьфинале мирового первенства.
Напомним, вчера в Сочи состоялся матч национальных команд России и Хорватии, который оказался последним на этом чемпионате мира для наших футболистов. Игра была очень напряженной, с дополнительным временем, и итог ее был был совершенно непредсказуемым до последних секунд. В результате хорваты оказались сильнее в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.
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