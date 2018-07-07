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Капитанам судов, потерпевших крушение у Пхукета, предъявлены обвинения
00:43
Фото: thephuketnews.com
В Таиланде предъявлены обвинения двум капитанам туристических судов, перевернувшихся у берегов Пхукета в минувший четверг, 5 июля. По последним данным, официально подтверждена гибель более сорока человек, еще пятнадцать числятся без вести пропавшими.
Как сообщает издание Bangkok Post, количество жертв кораблекрушения достигло 41. Пропавшими без вести числятся пятнадцать человек.
В ходе начатого расследования 50-летнего капитана судна "Феникс" Сомчина Бонтхама обвинили в халатности, следствием которой стал несчастный случай.По мнению правоохранителей, из-за действий капитана погибли люди.
Кроме того, аналогичное обвинение было предъявлено 58-лейтнему Метха Лимсакулу, который являлся капитаном судна "Серенат". На лодке, которая также перевернулась, находилось 39 пассажиров и двое членов экипажа. К счастью, обошлось без жертв. После кораблекрушения всех, кто был на борту, удалось спасти.
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