Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посольство: Россиян не было на прогулочном судне, затонувшем у Пхукета

6.7.2018 21:41

Фото: fedpress.ru



На борту туристического судна, затонувшего у берегов Пхукета, не было россиян, передает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства РФ в Бангкоке. После крушения пропавшими без вести продолжают числиться десятки пассажиров.



Двое иностранных граждан, которые были на борту, но оказались не внесенными в список пассажиров, не были россиянами, отметили в дипмиссии РФ в Бангкоке. Ранее информацию об отсутствии россиян на судне подтвердили в полиции Пхукета и штабе спасательной операции, рассказали в посольстве.



По данным местных властей, на борту судна "Феникс" были преимущественно китайские граждане. Двое иностранцев, не внесенных в список пассажиров, приехали из Соединенных Штатов. Документы американцев уже находятся в полиции, указали в дипмиссии.



Ранее в газете Bangkok Post появилось сообщение о том, что среди пропавших мог быть по меньшей мере один гражданин РФ.



На текущий момент уже удалось выяснить, что на борту "Феникса" в момент ЧП находилось более ста человек - девяносто три пассажира и двенадцать членов экипажа. Новое двухпалубное прогулочное судно попало во внезапно начавшийся шторм. Вечером минувшего четверга, 5 июля, "Фениск" был опрокинут пятиметровой волной и затонул у южного побережья Пхукета.



Команде рыболовецкого траулера, оказавшегося рядом с местом ЧП, и прибывшим туда вскоре кораблям ВМС Таиланда в течение первых часов после крушения удалось спасти около пятидесяти человек.



Автор: Злата Богатова

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