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В Кемерово задержан спасатель, руководивший тушением пожара в «Зимней вишне»


7.7.2018 15:34
В Кемерово задержан спасатель, руководивший тушением пожара в «Зимней вишне»Фото: vk.me

В деле о трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" появился новый фигурант, передает ТАСС.

Как стало известно, в халатности обвиняется начальник подразделения, которое первым прибыло к месту ЧП.

По данным представителей ГСУ СКР, уголовное дело возбуждено в отношении руководителя службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина. По мнению правоохранителей, он не организовал должным образом "управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона" при ЧП в торговом центре. Кроме того, Бурсин не обеспечил осуществление разведки пожара.

Согласно материалам дела, Бурсин мог нарушить закон "О пожарной безопасности", а также Боевой устав подразделений пожарной охраны, регламентирующие порядок проведения действий, направленных на ликвидацию огня и проведение аварийно-спасательных мероприятий. В результате халатности жертвами инцидента стало множество людей, в том числе дети.

Ранее Бурсин, прибывший в торговый центр, уже через несколько минут после вызова, рассказывал свою версию событий. Незамедлительно начав эвакуацию, пожарные не встретили ни представителей администрации здания, ни охранников. Практически сразу огнеборцы поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. К тому моменту задымление достигло такого уровня, что там было практически невозможно ориентироваться. Учитывая высокую температуру, пламя стремительно распространялось.

Напомним,  в числе фигурантов по этому резонансному делу уже проходят Танзилия Комкова, которая в прошлом возглавляла инспекцию государственного строительного надзора региона, и руководитель Кемеровского кондитерского комбината - компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, знавшая о нарушениях, однако игнорировавшая поступавшие от арендаторов сигналы, и обвиняемый в халатности командир звена пожарных Сергей Генин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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