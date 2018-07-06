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В Дании заработала программа по максимальной ассимиляции мигрантов
6.7.2018 00:27
Фото: vk.me
В Дании начала действовать программа под названием "Никаких гетто к 2030-му году", инициаторов которой уже успели обвинить чуть ли не в нацизме.
Как передает портал "Петербургская газета", официальный Копенгаген также использует новый термин "параллельное сообщество".
Власти Дании называют "гетто" общину, в которой не меньше половины жителей являются выходцами из стран восточного региона и Африки, 40% населения не имеют работы и 2.7% в прошлом имели проблемы с правоохранительными органами.
Особый порядок предусмотрен для детей, которые растут в такого рода "гетто". Тем, кому уже исполнился год, предстоит в обязательном порядке учить датский язык и знакомиться с местными обычаями, а также привыкать к христианским праздникам. Это будет происходить в специальных центрах, где дети будут проводить по 25 часов в неделю.
Родителям, которые откажутся отдавать своих детей в такие центры, власти пригрозили отменой социальных выплат.
Кроме того, в "параллельных сообществах" предполагается ввод усиленных наказаний за кражи и вандализм.
На сегодняшний день в Дании уже организовано двадцать пять таких "гетто". Практически во всех проживают мигранты из мусульманских стран.
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