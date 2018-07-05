ИнтерНовости - новости в стране и мире
В горах Карачаево-Черкесии из-за подъема воды в реке заблокированы туристы на базе
В горах Карачаево-Черкесии из-за подъема воды в реке заблокированы туристы на базе
Под Владимиром тепловоз врезался в машину, погиб один человек
Под Владимиром тепловоз врезался в машину, погиб один человек
Таиландским детям, блокированным в пещере, грозит новая опасность
Таиландским детям, блокированным в пещере, грозит новая опасность
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На Кубани при столкновении двух машин погибли 9 человекНа Кубани при столкновении двух машин погибли 9 человек
Таиландским детям, блокированным в пещере, грозит новая опасностьТаиландским детям, блокированным в пещере, грозит новая опасность
В Петербурге открылась выставка, на которой представлены фото, сделанные Николаем IIВ Петербурге открылась выставка, на которой представлены фото, сделанные Николаем II
В Японии казнены лидеры «Аум Синрике»В Японии казнены лидеры «Аум Синрике»
Под Владимиром тепловоз врезался в машину, погиб один человекПод Владимиром тепловоз врезался в машину, погиб один человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!
Трудоустройство для женщин стало проще: на помощь приходят порталы в СетиТрудоустройство для женщин стало проще: на помощь приходят порталы в Сети
Варикоз до, во время и после беременности. Консультация врача – флеболога в Стране МамВарикоз до, во время и после беременности. Консультация врача – флеболога в Стране Мам
Флешмоб "ФотоЧарм" с Meine Liebe на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с Meine Liebe на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В ЮАР львиный прайд растерзал банду, которая охотилась за носорогами


5.7.2018 18:48
В ЮАР львиный прайд растерзал банду, которая охотилась за носорогамиФото: million-wallpapers.ru

На юге ЮАР найдены тела одного или нескольких членов банды браконьеров. Злоумышленники проникли на охраняемую территорию, незаконно охотясь за рогами носорога. По данным РИА Новости, руководство заповедника Sibuya, на территории которого произошло ЧП, полагает, что мужчин растерзала семья львов.

Инцидент случился в окрестностях города Кентон-он-Си, расположенного на юге ЮАР. О подробностях в своем Facebook рассказал Ник Фокс, которому принадлежит заповедник Sibuya. В ночь на 2 июля злоумышленники смогли проникнуть на охраняемую природную территорию. Предположительно, в банду браконьеров входило не менее трех человек.

Нарушители имели при себе мощную винтовку с глушителем, топор и кусачки, а также запас продовольствия и воды, рассчитанный на несколько суток. Все это подтверждает версию о том, что злоумышленники намеревались "убивать носорогов и спиливать их рога".

Ранним утром минувшего понедельника, 2 июля, с участка, где проживает львиный прайд из шести хищников, доносился лай сторожевого пса и некий шум. Особого значения этому тогда не придали - как сочли охранники, собака могла отреагировать на львов. Несколько часов спустя сопровождающий туристические группы на сафари гид заметил на территории львов фрагменты человеческого тела и клочья рюкзака. Сразу после этого к месту ЧП была вызвана полиция и представители подразделения по борьбе с браконьерством.

Полный осмотр территории удалось лишь накануне, 4 июля. К этому времени ветеринары успели обездвижить всех членов львиного прайда с помощью снотворного, которым пришлось стрелять в виде дротиков. В настоящее время судмедэксперты продолжают работу на месте ЧП, пытаясь установить, сколько же браконьеров могли растерзать львы, отметил Фокс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

На Кубани погиб пенсионер, пытавшийся укрыться от градаНа Кубани погиб пенсионер, пытавшийся укрыться от града
Близ авиабазы Хмеймим уничтожены дроны неизвестного происхожденияБлиз авиабазы Хмеймим уничтожены дроны неизвестного происхождения
В Дагестане подросток на внедорожнике насмерть сбил бабушку с внучкойВ Дагестане подросток на внедорожнике насмерть сбил бабушку с внучкой
Сборная Бельгии одержала победу над Японией в 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Бельгии одержала победу над Японией в 1/8 финала ЧМ-2018
В Пермском крае жильцов обязали платить за дождевую водуВ Пермском крае жильцов обязали платить за дождевую воду

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 750


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru