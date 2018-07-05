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В ЮАР львиный прайд растерзал банду, которая охотилась за носорогами
5.7.2018 18:48
Фото: million-wallpapers.ru
На юге ЮАР найдены тела одного или нескольких членов банды браконьеров. Злоумышленники проникли на охраняемую территорию, незаконно охотясь за рогами носорога. По данным РИА Новости, руководство заповедника Sibuya, на территории которого произошло ЧП, полагает, что мужчин растерзала семья львов.
Инцидент случился в окрестностях города Кентон-он-Си, расположенного на юге ЮАР. О подробностях в своем Facebook рассказал Ник Фокс, которому принадлежит заповедник Sibuya. В ночь на 2 июля злоумышленники смогли проникнуть на охраняемую природную территорию. Предположительно, в банду браконьеров входило не менее трех человек.
Нарушители имели при себе мощную винтовку с глушителем, топор и кусачки, а также запас продовольствия и воды, рассчитанный на несколько суток. Все это подтверждает версию о том, что злоумышленники намеревались "убивать носорогов и спиливать их рога".
Ранним утром минувшего понедельника, 2 июля, с участка, где проживает львиный прайд из шести хищников, доносился лай сторожевого пса и некий шум. Особого значения этому тогда не придали - как сочли охранники, собака могла отреагировать на львов. Несколько часов спустя сопровождающий туристические группы на сафари гид заметил на территории львов фрагменты человеческого тела и клочья рюкзака. Сразу после этого к месту ЧП была вызвана полиция и представители подразделения по борьбе с браконьерством.
Полный осмотр территории удалось лишь накануне, 4 июля. К этому времени ветеринары успели обездвижить всех членов львиного прайда с помощью снотворного, которым пришлось стрелять в виде дротиков. В настоящее время судмедэксперты продолжают работу на месте ЧП, пытаясь установить, сколько же браконьеров могли растерзать львы, отметил Фокс.
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