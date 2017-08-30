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Под Иркутском найдена убитой школьница, пропавшая несколько дней назад


14:09
Под Иркутском найдена убитой школьница, пропавшая несколько дней назадФото: news.am

В Братске найдена убитой шестнадцатилетняя девушка, пропавшая в минувший четверг, 3 мая.

Как передает агентство "Интерфакс", по факту ЧП уже возбуждено уголовное дело.

По данным регионального СУ СКР, несколько дней назад девушка утром отправилась на занятия, однако домой потом так и не вернулась. Через два дня, когда подростка уже объявили в розыск, школьница была найдена погибшей.

Тело девушки, на котором имелись признаки смерти насильственного характера, обнаружили в одном из заброшенных зданий города Братска.

В пресс-службе регионального полицейского главка заявили о том, что правоохранителям удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Сейчас в ним работают оперативные сотрудники, выясняя все обстоятельства ЧП.

Установлено, что погибшая девушка росла в неполной семье, считавшейся вполне благополучной семье. На учете в органах профилактики подросток не состоял.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 190

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