|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Иркутском найдена убитой школьница, пропавшая несколько дней назад
14:09
Фото: news.am
В Братске найдена убитой шестнадцатилетняя девушка, пропавшая в минувший четверг, 3 мая.
Как передает агентство "Интерфакс", по факту ЧП уже возбуждено уголовное дело.
По данным регионального СУ СКР, несколько дней назад девушка утром отправилась на занятия, однако домой потом так и не вернулась. Через два дня, когда подростка уже объявили в розыск, школьница была найдена погибшей.
Тело девушки, на котором имелись признаки смерти насильственного характера, обнаружили в одном из заброшенных зданий города Братска.
В пресс-службе регионального полицейского главка заявили о том, что правоохранителям удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Сейчас в ним работают оперативные сотрудники, выясняя все обстоятельства ЧП.
Установлено, что погибшая девушка росла в неполной семье, считавшейся вполне благополучной семье. На учете в органах профилактики подросток не состоял.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|