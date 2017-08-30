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В Сальвадоре после серии землетрясений разрушены и повреждены более 180 зданий
12:19
Фото: Reuters
В Сальвадоре произошла серия землетрясений, передает ТАСС.
По предварительным данным, из-за удара стихии были полностью разрушены одиннадцать зданий, более полутора сотен - повреждены. Сведения о пострадавших уточняются.
Как заявили представители службы гражданской обороны страны, сила подземных толчков, зафиксированных в минувшие выходные, составляла от 3,2 до 5,6. Землетрясения нанесли наибольший урон муниципалитетам Чирилагуа в департаменте Сан-Мигель и Интипука в департаменте Ла-Унион. Местные власти уже объявили о введении режима опасности желтого и оранжевого уровня на тридцатидневный срок.
Согласно имеющимся данным, в больницу с травмами был доставлен ребенок, который во время подземных толчков получил повреждения головы и легких.
Как сообщает Министерство окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора, за период с 19 часов минувшего воскресенья по местному времени (4 ночи понедельника по Москве) на территории разных регионов страны произошли около 350 подземных толчков. Примерно пятьдесят из них ощущались местными жителями.
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