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В Карелии школьника завалило бревнами
10:55
Фото: vk.me
В Карелии следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика.
По предварительным данным, ребенок получил смертельные травмы после того, как на него обрушился штабель из бревен, сообщает пресс-служба регионального СКР.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, 6 мая, на территории населенного пункта Лендеры, который расположен в Муезерском районе Карелии. Гулявший на улице школьник забрался на штабель из бревен. Обвалившись, они насмерть придавили ребенка.
К месту происшествия после случившегося были направлены следователи, которые уже приступили к проведению действий в целях установления всех обстоятельств происшедшего. Принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
Напомним, около месяца назад девятилетний мальчик был насмерть завален дровами в городе Данилов Ярославской области. Ребенок гулял около железнодорожной станции.
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