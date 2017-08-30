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На Гавайях извергающийся вулкан разрушил десятки домов
10:41
Фото: arrajol.com
Свыше тридцати жилых зданий были разрушены на Большом острове, который входит в состав Гавайских островов, из-за извергающегося вулкана Килауэа. По данным агентства Associated Press, местные спасатели продолжают эвакуировать население.
На сегодняшний день из-за вулкана, проявляющего активность уже в течение нескольких суток, свои дома уже пришлось покинуть более чем 1,7 тысяч жителей островов. Большинство из них проживают в населенном пункте Леилани-Эстейтс, до которого ранее уже дошли вулканические потоки.
Представителям местного населения, оказавшимся в опасной зоне, сейчас помогают сотрудники Нацгвардии. Правоохранители также занимаются обеспечением безопасности покинутых зданий.
Как отмечают специалисты, в ближайшее время вулкан не прекратит выбрасывать потоки раскаленной лавы.
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