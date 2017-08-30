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В Нерюнгри двухлетний ребенок погиб, выпав из окна 8-го этажа
10:01
Фото: vk.me
В городе Нерюнгри проводится проверка по факту гибели двухлетнего ребенка.
Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 6 мая, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Якутии.
Согласно предварительно полученным данным, ребенок смог забраться на подоконник. Облокотившись на противомоскитную сетку открытого окна, малыш выпал на улицу с высоты восьмого этажа.
К месту ЧП были сразу же вызваны медики, которые незамедлительно приступили к проведению реанимационных мероприятий. Однако несмотря на оказанную помощь, мальчик вскоре умер от полученных при падении травм.
Следственные органы по факту случившегося начали процессуальную проверку. Специалисты уже выяснили, что с момент ЧП ребенок не был один в квартире. Как и почему он смог оказаться на подоконнике, и где в тот момент находились его взрослые родственники, устанавливается.
Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
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