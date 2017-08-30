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Видео: Рэпер Pharaoh на концерте пнул фаната в лицо
05:57
Фото: industria.am
Рэпер Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, пнул фаната в лицо во время концерта, передает РИА Новости.
В Сети распространился видеоматериал, на котором запечатлен инцидент.
Судя по видеоролику, который был размещен на портале YouTube, ЧП случилось во время концертного выступления артиста. Запись была сделана одним из других зрителей.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как рэп-исполнителть Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, со сцены разговаривает с фанатом, находящимся рядом с ним. Очевидно, зритель показался музыканту излишне назойливым - молодой человек пристально смотрел рэперу в глаза. Исчерпав аргументы, артист нанес зрителю сначала удар ногой, а потом и кулаком.
22-летний Голубин начал музыкальную деятельность в 2012 году. В прошлом он входил в состав творческих коллективов Grindhouse и YungRussia, а также являлся лидером объединения Dead Dynasty.
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