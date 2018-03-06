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Концертного директора DJ Грува задержали по обвинению в убийстве собственной тещи
16:37
Фото: livejournal.com
Концертного директора DJ Грува задержали по обвинению в расправе над собственной тещей, передают российские СМИ.
Со ссылкой на источники в столичной полиции отмечается, что Денис Калинин уже дает признательные показания.
Следственные органы намерены ходатайствовать об аресте задержанного, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову. По ее словам, преступление, в котором заподозрили 34-летнего Дениса Калинина, было совершено накануне, 6 марта.
Согласно материалам уголовного дела, ЧП случилось в одной из квартир жилого дома, расположенного в Старосадском переулке. Выясняя отношения в ходе бытового конфликта, подозреваемый начал избивать 77-летнюю тещу. Затем молодой человек задушил пожилую женщину. После задержания Денис Калинин уже начал давать признательные показания.
Отметим, что Денис Калинин, известный как в творческой среде под псевдонимом Стингер, в последнее время также сотрудничал в качестве концертного директора с ведущим и DJ Александром Анатольевичем, Катей Чеховой и Иреной Понарошку.
По данным ряда источников, DJ Грув от каких-либо комментариев по поводу случившегося пока предпочитает воздерживаться.
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