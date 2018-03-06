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В Чечне при крушении вертолета погибли пять пограничников
15:58
Фото: rambler.ru
На юге Чечни разбился вертолет, передает агентство "Интерфакс".
Правоохранительные органы сообщили о гибели пяти человек. Согласно предварительным данным, все жертвы крушения - пограничники.
Пятеро пограничников - три члена экипажа и два пассажира - погибли в результате крушения вертолета. Как сообщили представители правоохранительных органов республики, трагический инцидент случился сегодня неподалеку от населенного пункта Хильдехарой.
Обстоятельства и причины ЧП сейчас выясняют эксперты. По мнению экспертов, могла оказать роковое влияние достаточно сложная метеорологическая обстановка, из-за которой летчики могли совершить некие ошибочные действия. Кроме того, проверяется версия о возможной технической неисправности.
Ранее в ряде источников появились сообщения о девяти погибших, но информация не получила официально подтверждения.
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