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В Сирии разбился российский военно-транспортный самолет: погибли 39 человек
09:16
Фото: rusnovosti.ru
В Минобороны РФ уточнили количество погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26. По данным ведомства, жертвами катастрофы стали 39 человек. ЧП случилось близ российской авиабазы "Хмеймим", которая расположена на территории сирийской провинции Латакия на западе страны.
На борту разбившегося самолета в момент крушения находились тридцать три пассажира и шесть членов экипажа, рассказали в военном ведомстве. Выжить никому не удалось. Среди тех, кто летел в Сирию, предположительно, был генерал-майор ВКС РФ Владимир Еремеев, передает Telegram-канал проекта WarGonzo.
Точные причины катастрофы предстоит установить специалистам. В России по факту трагедии возбудили уголовное дело, начато расследование.
В ряде российских СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев появилась информация о том, что Ан-26 во время полета внезапно начал заваливаться набок. Сразу после этого воздушное судно ушло в пике, а затем столкнулось с землей.
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