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Опубликованы последние переговоры пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148


13:28
Опубликованы последние переговоры пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148Фото: livejournal.com

В Сети появилась расшифровка последних слов пилотов самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля.

Участниками этих переговоров были капитан воздушного судна Валерий Губанов и второй пилот Сергей Гамбарян.

Судя по опубликованным материалам, члены экипажа не смогли вовремя выяснить, почему датчики скорости начали показывать разные значения. Ранее эксперты установили, что причиной этого могла стать оплошность второго пилота, который забыл включить подогрев соответствующего датчика.

Когда точка невозврата уже была пройдена, летчики, начав паниковать, направили лайнер вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту, свидетельствуют записи переговоров между членами экипажа.

Как уже сообщалось ранее, связь с экипажем была потеряна через четыре минуты после вылета самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" из столичного аэропорта Домодедово. Вскоре лайнер исчез с экранов радаров. Позже в МЧС заявили об обнаружении разбившегося самолета близ села Степановское на территории подмосковного Раменского района.

Самолет должен был приземлиться в городе Орске, большинство пассажиров являлись жителями Оренбуржья. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту - 71 человек, в том числе трое детей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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