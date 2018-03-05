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СМИ сообщают о тяжелом отравлении россиянина, шпионившего в пользу Лондона
5.3.2018 22:12
Фото: livejournal.com
Бывший полковник ГРУ Скрипаль мог пострадать в результате воздействия неизвестного вещества, передают британские СМИ.
В 2006 году Сергей Скрипаль был осужден на тринадцать лет лишения свободы - его признали виновным в государственной измене.
Как передает вещательная корпорации "Би-би-си', бывший полковник ГРУ Генштаба ВС РФ и преподаватель Военно-дипломатической академии Сергей Скрипаль мог серьезно пострадать из-за воздействия некого вещества. ЧП случилось в одном из торговых центров Солсбери.
Сотрудники ФСБ арестовали Сергея Скрипаля в конце 2004 года. В ходе расследования было установлено, что в середине 1990-х годов, когда он служил в армии, его завербовала британская разведка. В последующий период Скрипаль осуществлял передачу за рубеж сведений, которые считаются государственной тайной.
Судебные слушания по громкому делу Скрипаля завершились летом 2006 года. Согласно вердикту, который вынес Московский окружной военный суд, подсудимый был признан виновным и осужден на тринадцать лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, Скрипаля лишили всех государственных наград и звания.
Летом 2010 года глава российского государства Дмитрий Медведев подписал ряд указов о помиловании арестантов, которые были осуждены за госизмену, включая Сергея Скрипаля.
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