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Под Петербургом найден ребенок, похороненный в лесу в обувной коробке


5.3.2018 16:04
Под Петербургом найден ребенок, похороненный в лесу в обувной коробкеФото: timenews.in.ua

Тело новорожденного младенца нашли на территории Петродворцового района Северной столицы, передают российские СМИ.

Петербургским полицейским уже удалось установить, кто похоронил ребенка в обувной коробке.

Со ссылкой на источники в региональных правоохранительных органах сообщается, что ЧП случилось в минувшее воскресенье, 4 марта. Примерно в 18.00 по местному времени тело ребенка было найдено неподалеку от железнодорожной платформы станции "Красные Зори". Сигнал в экстренные службы поступил от прохожих, которые обнаружили останки.

Полицейским довольно быстро удалось выяснить, кто является матерью ребенка. Как оказалось, младенец появился на свет еще 16 февраля у 41-летней женщины, которая приехала в Петербург из Башкортостана. По словам матери, малыш родился мертвым. Как рассказала женщина полицейским, убедившись, что девочка не подает признаков жизни, она вместе со своим 37-летним сожителем решили увезли тело малышки в лес. Там они закопали обувную коробку с ребенком.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 193

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