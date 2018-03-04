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Председатель Мосгордумы принес извинения Ксении Собчак за действия стажера


03:46
Председатель Мосгордумы принес извинения Ксении Собчак за действия стажераФото: timeinside.ru

Председатель Московской городской думы извинился перед Ксении Собчак за выходку стажера, передают российские СМИ.

Мужчина толкнул кандидата в президенты и облил ее водой.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, который уже извинился перед кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак, сведения о том, что к данному инциденту мог быть причастен его помощник, не совсем достоверны. Дело в том, что задержанный молодой человек является лишь стажером, не входя в число штатных сотрудников Аппарата Мосгордумы. Председатель МГД также опроверг сведения о том, что мужчина - его помощник.

Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД заявили о задержании мужчины, который плеснул водой в Ксению Собчак. ЧП случилось у дома No 40 на Ленинградском проспекте. Правоохранители сейчас продолжают проверку по факту произошедшего.

По данным отечественных СМИ, мужчина атаковал Ксению Собчак в самом центре Москвы, где состоялось мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева. При этом нападавший выкрикнул: "Это за Жириновского!" Удар был такой силы, что ведущая упала, не удержав равновесие.

Напомним, не так давно Ксения Собчак и Владимир Жириновский вновь устроили перепалку во время теледебатов. Кандидаты в президенты РФ не смогли удержать себя в руках после обсуждения родственников, переругавшись в эфире канала "Россия 24". До этого ведущая уже успела плеснуть в главу ЛДПР водой в ответ на оскорбительные реплики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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