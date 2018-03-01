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Жириновский и Собчак вновь переругались во время дебатов
09:42
Фото: argumentiru.com
Жириновский и Собчак вновь устроили перепалку в ходе дебатов.
На этот раз кандидаты в президенты РФ не смогли удержать себя в руках после обсуждения родственников. Политики переругались в эфире телевизионного канала "Россия 24".
По словам Жириновского, в случае, если бы СССР сохранился, ни он, ни его сын Игорь Лебедев ничего не смогли бы добиться. Однако если государство разрушено, появилась возможность занять освободившиеся вакансии: "заходи, бери, все что хочешь", — отметил Жириновский.
В ответ Собчак упрекнула политика за положение его сына Лебедева, который пользуется помощью отца в своем карьерном росте. Жириновский в ответ задал ей вопрос о роли покойного отца ведущей в ее дороге к известности. Собчак, напомнив, что является востребованной телеведущей и занимается журналистикой, сказала, что именно за это получает деньги.
Случившееся стало уже не первой перебранкой Жириновского и Собчак, случившейся прямо в ходе дебатов. Как уже сообщалось, в ответ на оскорбления ведущая даже обливала главу ЛДПР водой. Политики устроили потасовку, когда выступал еще один кандидат — Сергей Бабурин.
Напомним, ранее во время теледебатов, проходивших на Первом канале, студию неожиданно покинул кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. По его словам, происходящее представляет собой шоу и базар, и он не намерен в этом участвовать.
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