Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Собчак во время дебатов облила водой оскорблявшего ее Жириновского

16:43

Фото: argumentiru.com



Кандидат в российские президенты Ксения Собчак плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА Новости.



Ведущая не смогла удержать себя в рамках во время дебатов на телеканале "Россия 1".



Политики устроили потасовку , когда выступал еще один кандидат — Сергей Бабурин . После того , как Владимир Жириновский начал вмешиваться в его выступление , Ксения Собчак попробовала призвать его к спокойствию . Однако лидер ЛДПР начал оскорблять ведущую . Назвав Собчак " дурой " и " базарной девкой ", Жириновский напомнил о том , что в течение достаточно долгого времени его оппонент была ведущей скандально известного телепроекта " Дом - 2 ". Отметив , что шоу представляет собой исключительно " грязь " и " разврат ", лидер ЛДПР заявил : " Пусть заткнется ".



Ксения Собчак в ответ отметила , что Владимир Жириновский ведет себя хуже , чем участники " Дома - 2 ". Лидер ЛДПР не утихал , продолжая высказывать оскорбления в адрес Собчак , после чего она полила его водой , выплеснув ее из стакана . Сразу после этого Жириновский перешел на нецензурные выражения , отмечают российские СМИ .



Напомним , минувшей осенью Жириновский предлагал отправить Собчак за решетку " лет на пять ". По мнению политика , ведущую было необходимо наказать за высказывания о принадлежности Крыма , которые делались " практически на полуофициальном уровне ".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 111

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:25 В Минобороны сообщили о гуманитарной катастрофе в Ракке

В Минобороны сообщили о гуманитарной катастрофе в Ракке 13:45 Крымские власти готовят десятки исков к Украине‍

Крымские власти готовят десятки исков к Украине‍ 00:03 ООН: стороны конфликта в Сирии проигнорировали резолюцию о гуманитарной паузе

ООН: стороны конфликта в Сирии проигнорировали резолюцию о гуманитарной паузе 27.2.2018 16:10 В Восточной Гуте вступила в действие гуманитарная пауза

В Восточной Гуте вступила в действие гуманитарная пауза 27.2.2018 08:17 Украинский министр потерял сознание, высказав очередную порцию оскорблений в адрес России‍