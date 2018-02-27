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Собчак во время дебатов облила водой оскорблявшего ее Жириновского
16:43
Фото: argumentiru.com
Кандидат в российские президенты Ксения Собчак плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА Новости.
Ведущая не смогла удержать себя в рамках во время дебатов на телеканале "Россия 1".
Политики устроили потасовку, когда выступал еще один кандидат — Сергей Бабурин. После того, как Владимир Жириновский начал вмешиваться в его выступление, Ксения Собчак попробовала призвать его к спокойствию. Однако лидер ЛДПР начал оскорблять ведущую. Назвав Собчак "дурой" и "базарной девкой", Жириновский напомнил о том, что в течение достаточно долгого времени его оппонент была ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2". Отметив, что шоу представляет собой исключительно "грязь" и "разврат", лидер ЛДПР заявил: "Пусть заткнется".
Ксения Собчак в ответ отметила, что Владимир Жириновский ведет себя хуже, чем участники "Дома-2". Лидер ЛДПР не утихал, продолжая высказывать оскорбления в адрес Собчак, после чего она полила его водой, выплеснув ее из стакана. Сразу после этого Жириновский перешел на нецензурные выражения, отмечают российские СМИ.
Напомним, минувшей осенью Жириновский предлагал отправить Собчак за решетку "лет на пять". По мнению политика, ведущую было необходимо наказать за высказывания о принадлежности Крыма, которые делались "практически на полуофициальном уровне".
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