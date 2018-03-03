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В Восточной Гуте боевики атаковали медпункт
17:27
Фото: tvc.ru
В Восточной Гуте боевики обстреляли медицинский пункт из минометов, передает ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал. Как стало известно от представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, боевики продолжают провокации, нарушая режим прекращения боевых действий.
По словам Владимира Золотухина, в Восточной Гуте обстрелу со стороны боевиков подвергся медпункт, расположенный близ КПП на западной окраине селения Эр-Рихан. Огонь велся из минометов, отметил генерал-майор. Инцидент был зафиксирован в 12:50 по местному времени. Несколько мин разорвались на расстоянии 200-400 метра к западу от указанного населенного пункта.
Вооруженные формирования продолжают укреплять собственные позиции в жилых кварталах. Прикрываясь стариками, женщинами и детьми в качестве живого щита, боевики не дают мирному населению покинуть Восточную Гуту, и российская сторона считает подобного рода действия военными преступлениями.
Напомним, ранее в Минобороны РФ возложили ответственность за гуманитарную катастрофу в Сирии на Вашингтон. По словам замглавы российского военного ведомства Александра Фомина, американцы закрывают путь гуманитарным конвоям, "совершенно незаконно" обосновавшись неподалеку от лагеря для беженцев Рукбан.
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