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Минобороны: Вашингтон виновен в гуманитарной катастрофе в Сирии
01:06
Фото: mail.ru
Ответственность за гуманитарную катастрофу в Сирии лежит на Вашингтоне, заявили представители отечественного оборонного ведомства.
Как отметил замминистра Александр Фомин, американцы закрывают путь гуманитарным конвоям.
Представители Соединенных Штатов, "совершенно незаконно" обосновавшиеся в данном районе, не пускают гуманитарные конвои в организованный в Сирии лагерь для беженцев Рукбан. Об этом заместитель министра обороны РФ рассказал в интервью телевизионному каналу "Россия 24".
Как заявил Александр Фомин, информация о том, что конвоям перекрывает путь правительство президента Сирии Башара Асада при поддержке российской стороны, является ложной.
В Рукбане тем временем сложилась настоящая гуманитарная катастрофа, подчеркнул представитель Минобороны. Люди, находящиеся в лагере, погибают от болезней.
По словам Фомина, районы на западе Сирии, находящиеся под контролем Соединенных Штатов, к настоящему времени превратились в "заповедник для террористов".
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