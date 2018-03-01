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В Италии из-за смерти футболиста «Фиорентины» Астори отменили воскресные матчи чемпионата страны
16:25
Фото: rian.com.ua
В Италии отменили воскресные матчи в связи с кончиной 31-летнего футболиста "Фиорентины" Астори, передает ТАСС.
Сведений о вероятных причинах смерти капитана итальянского клуба из официальных источников пока не поступало.
В связи с печальным известием сегодня отменили проведение матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, указано на официальном портале турнира.
По данным СМИ, капитан и защитник "Фиорентины" скончался сегодня ночью. Давиде Астори был лишь тридцать один год. Футболист, выступавший за "Фиорентину", начиная с 2015 года, в прошлом сотрудничал с итальянскими "Ромой" и "Кальяри". В течение этого сезоне Астори успел провести за "Фиорентину" двадцать семь матчей, им был забит один гол.
Астори четырнадцать раз выходил на поле в составе итальянской сборной, забив один мяч.
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