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Представители Гребенщикова опровергли сведения о том, что артист в реанимации
15:56
Фото: rl0.ru
Представители известного российского музыканта Бориса Гребенщикова опровергли распространившиеся в прессе сообщения о проблемах с сердцем, из-за которых лидер группы "Аквариум" якобы был госпитализирован.
Не так давно рок-музыкант перенес сильную простуду, но публикуемая в прессе информация о проблемах с сердцем у Бориса Гребенщикова действительности не соответствует. Об этом говорится в официальной группе артиста в соцсети "ВКонтакте".
Обращаясь к поклонникам музыканта, его представители призвали их "не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления".
Напомним, не так давно артист резко раскритиковал новый фильм известного отечественного режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Картина, посвященная Виктору Цою, еще не вышла в прокат, но уже вызвала крайнее неодобрение Бориса Гребенщикова. В частности, он заявил о том, что сценарий представляет собой "ложь от начала до конца".
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