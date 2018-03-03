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В Москве при попытке продать девушку в рабство задержаны две женщины


09:54
В Москве при попытке продать девушку в рабство задержаны две женщиныФото: vk.me

Столичная полиция задержала двух женщин по подозрению в попытке продать человека, передает ТАСС.

Как стало известно, сумма несостоявшейся сделки должна была составить полтора миллиона рублей.

По данным регионального СУ СКР, задержанные намеревались продать девушку в сексуальное рабство. Подозреваемые с этой целью прибыли в столичный аэропорт Домодедово, откуда девушку 1999 года рождения предполагалось вывезти за пределы в целях дальнейшей эксплуатации.

Сделку сорвали появившиеся полицейские, которые задержали обеих злоумышленниц. Представители следственного ведомства пояснили, что покупатель был найден через социальные сети.

Автор: Злата Богатова

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