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На северо-востоке США 7 человек погибли из-за бурь
3.3.2018 21:34
Фото: livejournal.com
В Соединенных Штатах до семи человек возросло число жертв стихии, передает ТАСС.
На северо-востоке страны уже вторые сутки сохраняются сильные бури, из-за которых падают деревья.
Со ссылкой на американские СМИ уточняется, что все погибшие получили смертельные ранения, оказавшись под рухнувшими из-за сильного ветра деревьями. Трагические инциденты были зафиксированы на территории штатов Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд и Пенсильвания.
Ранее были официально подтверждены сведения о пяти жертвах разгула стихии.
На сегодняшний день без электроэнергии, подача которой была нарушена в результате непогоды, остаются порядка 1,2 миллиона американцев. Коммунальные службы ряда штатов уже были переведены на экстренный режим работы.
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