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В Сочи двое мужчин стали жертвами уличной драки
12:27
Фото: bragazeta.ru
В Сочи два человека убиты в результате массовой драки в кафе, еще один пострадал, передает ТАСС.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело.
Как рассказали представители региональных следственных органов, сигнал об инциденте поступил на пульт экстренных служб вечером 1 марта. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили около кафе, расположенного на Курортном проспекте, тело 35-летнего мужчины.
Причиной смерти стало ножевое ранение груди. Двое пострадавших были доставлены в медцучреждения, где один из них вскоре скончался, отметили в ведомстве.
В ходе предварительного разбирательства было установлено, что в кафе произошел конфликт между двумя компаниями. Мужчины решили выяснить отношения на улице. После того, как они покинули заведение, трое участников потасовки получили ножевые ранения.
Расследование по данному уголовному делу сейчас активно продолжается.
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