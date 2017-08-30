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В Рио-де-Жанейро освобождены 30 заложников, удерживавшихся грабителями банка
10:56
Фото: haber3.com
Полиция бразильского Рио-де-Жанейро завершила спецоперацию в одном из отделений банка, где накануне были захвачены заложники.
В результате инцидента погибли два человека.
По данным телевизионного канала Globo, в результате перестрелки был смертельно ранен один из клиентов банка. Позже стало известно о гибели одного из злоумышленников. Спустя несколько часов после захвата отделения банка, после того, как полицейские и родственники преступников уговаривали бандитов сложить оружие и сдаться, вооруженные грабители решили отпустить заложников.
В общей сложности после ЧП были задержаны пятеро грабителей. Тридцать человек, взятых в заложники, были освобождены. Двое из тех, кто насильно удерживался в отделении банка, были ранены в перестрелке. Пострадавших доставили в больницы.
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