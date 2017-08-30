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В Киеве в беспорядках у Рады пострадали 3 человека, около 40 задержаны
10:18
Фото: focus.ua
В Киеве сегодня утром около сорока человек были задержаны после столкновений в палаточном городке, разбитом рядом с Верховной радой.
Как заявил Артем Шевченко, возглавляющий департамент коммуникации МВД Украины, по меньшей мере три человека получили травмы.
По данным телевизионного канала "112.Украина", в настоящее время силовики оцепили палаточный городок.
Сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия на улице Грушевского в соответствии с постановлением суда, отметил в своем фейсбуке Артем Шевченко. По его словам, следственно-оперативной группой были обнаружены два предмета, визуально напоминающие гранаты.
Напомним, ранее в палаточном городке заявили, что намерены дать силовикам отпор, если те придут их разгонять. Как отметили сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, участвующие в многомесячной акции протеста, украинские правоохранители хотят снести палатки. Поэтому они уже начали укреплять баррикады.
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