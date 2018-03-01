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В Киеве сторонники Саакашвили готовятся дать отпор полиции, окружившей палаточный городок у Рады
1.3.2018 15:45
Фото: focus.ua
Полицейские окружили палаточный городок, разбитый сторонниками Саакашвили около Рады, передают украинские СМИ.
По словам депутата от партии "Самопомощь", силовики намерены сносить городок.
Сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили собираются дать отпор полицейским, которые окружили палатки у Верховной рады. Как заявляют участники продолжающейся уже несколько месяцев акции протеста, они намерены противостоять попыткам снести их городок.
После того, как заметно возросло число полицейских, направленных к зданию украинского парламента, сторонники Саакашвили начали укреплять баррикады. Каких-либо конкретных заявлений о предстоящих действиях от представителей силовых структур получить пока не удалось.
Напомним, несколько дней назад бывший одесский губернатор выразил готовность возвратиться на Украину. По словам политика, он может это сделать ради следствия. Михаил Саакашвили отметил, что его вывезли за пределы Украины "с применением силы", несмотря на то, что он "был готов пройти все судебные процедуры".
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