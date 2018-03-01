ИнтерНовости - новости в стране и мире
Порошенко заявил, что готов принять корабли только вместе с Крымом
Порошенко заявил, что готов принять корабли только вместе с Крымом
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
В Киеве сторонники Саакашвили готовятся дать отпор полиции, окружившей палаточный городок у Рады
В Киеве сторонники Саакашвили готовятся дать отпор полиции, окружившей палаточный городок у Рады
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Горящий в Москве теплоход до прибытия пожарных пыталась тушить команда суднаГорящий в Москве теплоход до прибытия пожарных пыталась тушить команда судна
Пловчиха Ефимова прокомментировала публикации о ее задержании в СШАПловчиха Ефимова прокомментировала публикации о ее задержании в США
Фигуристка Боброва собирается продать подаренную за серебро ОИ машину, чтобы направить деньги на благотворительностьФигуристка Боброва собирается продать подаренную за серебро ОИ машину, чтобы направить деньги на благотворительность
В Киеве сторонники Саакашвили готовятся дать отпор полиции, окружившей палаточный городок у РадыВ Киеве сторонники Саакашвили готовятся дать отпор полиции, окружившей палаточный городок у Рады
Косачев: послание Путина могут пытаться дискредитировать, как было с Мюнхенской речьюКосачев: послание Путина могут пытаться дискредитировать, как было с Мюнхенской речью

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Зачем человеку пенсия...(7)Зачем человеку пенсия...(7)
Помогите DeadLine.ru придумать слоган и выиграйте смартфон iPhone X!Помогите DeadLine.ru придумать слоган и выиграйте смартфон iPhone X!
Мой путь к успеху. Как я продвигала свою книгу.Мой путь к успеху. Как я продвигала свою книгу.
Весенний марафон красоты "3 в 1": призы от RepharmВесенний марафон красоты "3 в 1": призы от Repharm
Как стать успешным?Как стать успешным?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Киеве сторонники Саакашвили готовятся дать отпор полиции, окружившей палаточный городок у Рады


1.3.2018 15:45
В Киеве сторонники Саакашвили готовятся дать отпор полиции, окружившей палаточный городок у РадыФото: focus.ua

Полицейские окружили палаточный городок, разбитый сторонниками Саакашвили около Рады, передают украинские СМИ.

По словам депутата от партии "Самопомощь", силовики намерены сносить городок.

Сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили собираются дать отпор полицейским, которые окружили палатки у Верховной рады. Как заявляют участники продолжающейся уже несколько месяцев акции протеста, они намерены противостоять попыткам снести их городок.

После того, как заметно возросло число полицейских, направленных к зданию украинского парламента, сторонники Саакашвили начали укреплять баррикады. Каких-либо конкретных заявлений о предстоящих действиях от представителей силовых структур получить пока не удалось.

Напомним, несколько дней назад бывший одесский губернатор выразил готовность возвратиться на Украину.  По словам политика, он может это сделать ради следствия. Михаил Саакашвили отметил, что его вывезли за пределы Украины "с применением силы", несмотря на то, что он "был готов пройти все судебные процедуры".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Завершена спецоперация в Казани, где в перестрелке погиб омоновецЗавершена спецоперация в Казани, где в перестрелке погиб омоновец
В Приморском крае 29-летний китаец предстанет перед судом за убийство ребенкаВ Приморском крае 29-летний китаец предстанет перед судом за убийство ребенка
Под Калининградом под лед провалился автомобиль с тремя людьмиПод Калининградом под лед провалился автомобиль с тремя людьми
Назван лучший фильм Берлинского кинофестиваляНазван лучший фильм Берлинского кинофестиваля
Опубликовано видео задержания польского журналиста МацейчукаОпубликовано видео задержания польского журналиста Мацейчука

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 343


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru