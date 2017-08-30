|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Владимиром четверо детей погибли в результате пожара
09:22
Фото: rbk.ru
Под Владимиром жертвами пожара стали четверо детей, передает агентство "Интерфаксу" со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.
По факту трагедии правоохранители уже проводят проверку.
ЧП случилось минувшей ночью в городе Струнино, расположенного на территории Александровского района Владимирской области. Старшему из погибших детей было лишь шесть лет, а младшему исполнилось три года. В ходе начатой проверки полицейские выяснили, что спастись, покинув горящий дом, успели три человека - мужчина, женщина и девочка 2010 года рождения. Обстоятельства и причины происшествия предстоит выяснить специалистам.
В региональном ГУ МСЧ отметили, что сигнал о ЧП поступил в экстренные службы примерно в 0:43 по местному времени. Когда пожарные прибыли к охваченному огнем частному дому, общая площадь возгорания составляла порядка 150 квадратных метров. Лишь к 3.20 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|