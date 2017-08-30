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В Демократическом Конго 49 человек погибли в межэтнических столкновениях


08:45
В Демократическом Конго 49 человек погибли в межэтнических столкновениях Фото: presstv.ir

На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате межэтнических столкновений погибли по меньшей мере сорок девять человек, передает ТАСС. Инцидент случился в ночь на минувшую пятницу, 2 марта, на территории провинции Итури.

Как рассказал руководитель регионального отделения благотворительной католической организации "Каритас" в городе Буниа Альфред Ндрабу Буджу, несколько человек числятся пропавшими без вести. Продолжаются их поиски. Сорок девять человек уже были найдены погибшими.

Известно, что сначала боевики из этнической группы ленду предприняли попытку атаковать деревню Мазе, но нападение было отражено. Вернувшись с подвреплением, боевики вновь напали на населенный пункт. По словам общественного активиста Жана-Боско Лало, некоторые из погибших были найдены обезглавленными.

Сторонами межэтнического конфликта, который продолжается в провинции Итури с конца прошлого века, являются скотоводческие племена хема и земледельцы ленду. Пытаясь взять под свой контроль землю и природные ресурсы, в том числе, запасы золота, кочевники периодически совершают кровопролитные атаки на деревни. После того, как в 2003 году в регион направили миротворческий контингент ООН, обстановка стала спокойнее, но вооруженные группировки периодически вновь проявляют активность, атакуя населенные пункты и убивая мирных граждан.

Напомним, в начале года в Нигерии кочевники-мусульмане из племени фулани устроили резню, атаковав поселения Гума и Лого, где проживают исповедующие христианство земледельцы народа тив. Причиной продолжающегося противостояния являются разногласия, связанные с распределением земель.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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