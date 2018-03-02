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Погибшим в Симферополе в аварии с лифтом окажут материальную помощь
2.3.2018 22:53
Фото: vk.me
В руководстве Симферополя заявили о том, что родственникам погибших в лифте окажут материальную помощь, передают российские СМИ. Трагический инцидент, унесший жизни матери и ее шестимесячного сына, случился сегодня на улице Балаклавской крымской столицы.
Обстоятельства ЧП сейчас выясняют следственные органы региона. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее в СМИ распространились сообщения о падении лифта в одном из многоэтажных домов в Симферополе. В результате аварии, произошедшей в доме по адресу: Балаклавская улица, 81, погибли 38-летняя местная жительница и ее полугодовалый ребенок.
Как рассказал журналистам супруг погибшей женщины, его жена Наталья направилась с малышом на прогулку. Вскоре она позвонила и в панике сообщила мужу о том, что коляска с ребенком оказалась в рухнувшей кабине лифта. Мужчина и соседи сразу же бросились на помощь. Выломав двери лифта, им удалось разрезать коляску и начать доставать ребенка. В этот момент, когда женщина находилась в проеме, кабина лифта вдруг пошла вверх.
Напомним, в начале 2016 года произошло ЧП в столичном элитном ЖК «Алые паруса». Дочь известного российского телеведущего Евгения Кочергина погибла после падения кабины лифта из-за обрыва троса. Вместе с женщиной должны были ехать няня с ребенком, однако в последний момент планы изменились. В рамках расследования полиция задержала механика, производившего ремонт лифта незадолго до трагедии. Спустя две недели трагедия случилась в Петербурге, где был смертельно травмирован подросток, пытавшийся покинуть кабину неисправного лифта.
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