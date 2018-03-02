ИнтерНовости - новости в стране и мире
Роднянский рассказал о фильме, который Звягинцев снимет по заказу Paramount
Роднянский рассказал о фильме, который Звягинцев снимет по заказу Paramount
В Киеве сторонники Саакашвили готовятся дать отпор полиции, окружившей палаточный городок у Рады
В Киеве сторонники Саакашвили готовятся дать отпор полиции, окружившей палаточный городок у Рады
В Москве открывается выставка, посвященная сокровищам сирийской Пальмиры
В Москве открывается выставка, посвященная сокровищам сирийской Пальмиры
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трамп решил продлить действие санкций против РФ на годТрамп решил продлить действие санкций против РФ на год
В Москве открывается выставка, посвященная сокровищам сирийской ПальмирыВ Москве открывается выставка, посвященная сокровищам сирийской Пальмиры
Путин поделился мнением о распаде СССРПутин поделился мнением о распаде СССР
СМИ: Жертвами теракта в Уагадугу стали около 30 человекСМИ: Жертвами теракта в Уагадугу стали около 30 человек
Погибшим в Симферополе в аварии с лифтом окажут материальную помощьПогибшим в Симферополе в аварии с лифтом окажут материальную помощь

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Зачем человеку пенсия...(7)Зачем человеку пенсия...(7)
Как правильно подобрать размер одежды в интернет-магазине? Выбираем в oodjiКак правильно подобрать размер одежды в интернет-магазине? Выбираем в oodji
Помогите DeadLine.ru придумать слоган и выиграйте смартфон iPhone X!Помогите DeadLine.ru придумать слоган и выиграйте смартфон iPhone X!
Мой путь к успеху. Как я продвигала свою книгу.Мой путь к успеху. Как я продвигала свою книгу.
Весенний марафон красоты "3 в 1": призы от RepharmВесенний марафон красоты "3 в 1": призы от Repharm

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

МЧС: Турист, потерявшийся около перевала Дятлова, спасен


2.3.2018 16:18
МЧС: Турист, потерявшийся около перевала Дятлова, спасенФото: proza.ru

Спасателям удалось отыскать екатеринбургского туриста, который пропал неподалеку от перевала Дятлова, передает агентство "Интерфакс".

Потерявшегося мужчину обнаружили на расстоянии около 25 км от Базы Ильича.

Как рассказали представители регионального ГУ МЧС РФ, турист находится в удовлетворительном состоянии. В поисково-спасательной операции в общей сложности участвовали пятнадцать человек, было задействовано восемь единиц спецтехники, включая вертолет Ми-8 спасательного ведомства.

Ранее супруга жителя Екатеринбурга 1969 года рождения обратилась в экстренные службы, рассказав об исчезновении мужа. По ее словам, мужчина еще 11 февраля в одиночку направился к перевалу Дятлова и собирался вернуться обратно 27 февраля. При этом он решил не регистрироваться в МЧС.

После того, как турист не возвратился в назначенное время, были начаты его поиски. К печально известному перевалу Дятлова направились спасатели на снегоходах и вылетел вертолет Ми-8.

Как рассказал организатора снегоходных туров Константин Кузнецов, в пути уральский турист встретился с мансийским охотником и отказался от его помощи, выразив намерение вернуться на базу самостоятельно.

Перевал Дятлова, где в середине прошлого века при невыясненных до сих пор обстоятельствах трагически погибли девять туристов, до сих пор привлекает внимание путешественников.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Петербурге у авиапассажира изъяли колбу с ртутью, предназначенной якобы для выведения вшейВ Петербурге у авиапассажира изъяли колбу с ртутью, предназначенной якобы для выведения вшей
В Индии машина врезалась в школу, погибли девять учениковВ Индии машина врезалась в школу, погибли девять учеников
В Буэнос-Айресе задержан россиянин, пытавшийся вывезти из страны 4 кг кокаинаВ Буэнос-Айресе задержан россиянин, пытавшийся вывезти из страны 4 кг кокаина
В Дагестане ликвидирован схрон, принадлежащий боевикамВ Дагестане ликвидирован схрон, принадлежащий боевикам
С сайта Навального удалены публикации о Дерипаске и ПриходькоС сайта Навального удалены публикации о Дерипаске и Приходько

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 344


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru