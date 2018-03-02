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МЧС: Турист, потерявшийся около перевала Дятлова, спасен
2.3.2018 16:18
Фото: proza.ru
Спасателям удалось отыскать екатеринбургского туриста, который пропал неподалеку от перевала Дятлова, передает агентство "Интерфакс".
Потерявшегося мужчину обнаружили на расстоянии около 25 км от Базы Ильича.
Как рассказали представители регионального ГУ МЧС РФ, турист находится в удовлетворительном состоянии. В поисково-спасательной операции в общей сложности участвовали пятнадцать человек, было задействовано восемь единиц спецтехники, включая вертолет Ми-8 спасательного ведомства.
Ранее супруга жителя Екатеринбурга 1969 года рождения обратилась в экстренные службы, рассказав об исчезновении мужа. По ее словам, мужчина еще 11 февраля в одиночку направился к перевалу Дятлова и собирался вернуться обратно 27 февраля. При этом он решил не регистрироваться в МЧС.
После того, как турист не возвратился в назначенное время, были начаты его поиски. К печально известному перевалу Дятлова направились спасатели на снегоходах и вылетел вертолет Ми-8.
Как рассказал организатора снегоходных туров Константин Кузнецов, в пути уральский турист встретился с мансийским охотником и отказался от его помощи, выразив намерение вернуться на базу самостоятельно.
Перевал Дятлова, где в середине прошлого века при невыясненных до сих пор обстоятельствах трагически погибли девять туристов, до сих пор привлекает внимание путешественников.
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