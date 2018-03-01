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Пермские врачи не смогли спасти сотрудника химкомпании, пострадавшего при возгорании в лаборатории
11:31
Фото: russkaya-moldova.ru
В Перми скончался сотрудник ООО "Пермская химическая компания", который ранее пострадал при пожаре в лаборатории. Как указано в сообщении на сайте регионального Минздрава, врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но из-за обширных ожогов состояние оставалось крайне тяжелым.
Пострадавший сотрудник ранее был доставлен в реанимационное отделение горбольницы No 21. По словам медиков, у пациента было обожжено свыше 90% поверхности тела.
На сегодняшний день на лечении в ожоговом центре ГБ No 21 остаются двое пострадавших, состояние которых медики оценивают как тяжелое. Еще двое пациентов в состоянии средней тяжести находятся в МСЧ No 9.
Ранее стало известно о ЧП в ООО "Пермская химическая компания", на площади 15 кв. метров воспламенился толуол. Прибывшие сотрудники экстренных служб провели эвакуацию двадцати пяти сотрудников предприятия.
По факту случившегося региональное СУ СКР уже возбудило уголовное дело.
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