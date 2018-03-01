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В Великобритании холода и снегопады привели к гибели трех человек
01:45
Фото: mail.ru
В Великобритании жертвами непогоды стали три человека, в том числе, семилетняя девочка.
Наибольший удар стихия нанесла по территориям на юго-западе страны и югу Уэльса, где накануне синоптики даже объявили о введении красного уровня опасности.
В минувший четверг, 1 марта, в Великобритании были зафиксированы три смертельных случая из-за непогоды. Как передает вещательная корпорация Би-би-си, обильные снегопады и понижение температуры были спровоцированы атлантическим штормом "Эмма" и антициклоном "Зверь с Востока", во власти которых оказалось королевство.
Как стало известно, ребенок погиб в графстве Корнуолл, расположенном на юго-западе страны, в результате аварии - легковая автомашина на полном ходу въехала в жилое здание. В окрестностях Беркшира из-за непогоды произошло еще одно ДТП, в котором погиб 46-летний мужчина, а в Лидсе на улице нашли тело 75-летней местной жительницы.
Британская метеорологическая служба из-за разгула стихии вчера уже объявила о красном уровне опасности в наиболее пострадавших от непогоды районах. Приостановлена работа двух крупнейших аэропортов Шотландии, в Лондоне и ряде других городов королевства отменили десятки авиарейсов. По всей стране закрыты школы.
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